В Москве задержали участника банды грабителей

Москве задержан участник банды налетчиков, которые попытались совершить нападение на сотрудника сервиса платежных терминалов, перевозившего 1 млн рублей, сообщили в МВД.

Злоумышленники собирались заблокировать дорогу, пока их сообщники разбивают стекла Нивы кувалдой и пытаются завладеть деньгами.

«Однако потерпевший сумел совершить маневр на автомобиле и скрыться от нападавших, помешав им довести задуманное до конца», — сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Отмечается, что злоумышленники попытались скрыться, однако один из них задержан. Остальных разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что на МКАДе неизвестные разбили стекло автомобиля, открыли огонь из травматического пистолета и похитили сумку с деньгами.