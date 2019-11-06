Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали участника банды грабителей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
В Москве задержали участника банды грабителей
Фото: ТАСС
В Москве задержан участник банды налетчиков, которые попытались совершить нападение на сотрудника сервиса платежных терминалов, перевозившего 1 млн рублей, сообщили в МВД.
Злоумышленники собирались заблокировать дорогу, пока их сообщники разбивают стекла Нивы кувалдой и пытаются завладеть деньгами.
«Однако потерпевший сумел совершить маневр на автомобиле и скрыться от нападавших, помешав им довести задуманное до конца», — сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Отмечается, что злоумышленники попытались скрыться, однако один из них задержан. Остальных разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что на МКАДе неизвестные разбили стекло автомобиля, открыли огонь из травматического пистолета и похитили сумку с деньгами.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Турции пропал россиянин В Турции пропал россиянин Обвиняемая в вымогательстве экс-супруга Цеповяза впала в кому Обвиняемая в вымогательстве экс-супруга Цеповяза впала в кому Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО 
Теги:
Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 40
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» 407
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей 3
Женщину насмерть засыпало семечками
Женщину насмерть засыпало семечками 3
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
00:28
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение