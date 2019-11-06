Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» объявлен в розыск

Подозреваемый в убийстве главы ингушского центра «Э» объявлен в розыск

Одного из предполагаемых подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева объявили в федеральный розыск, сообщил источник ТАСС в правоoхранительных органах в среду, 6 ноября.

— Он может скрываться на территории Ингушетии, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 2 ноября на западе Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли Эльджаркиев и его брат. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле. Для его поиска в столице были организованы планы «Перехват» и «Вулкан».

Дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Криминалисты ведомства присоединятся к расследованию по его поручению. По информации СК, преступление совершила группа лиц по предварительному сговору.

Согласно предварительным сведениям, правоохранители сумели отследить три телефонных номера. На данный момент их владельцев проверяют.

Известно также, что убийцы готовили расправу несколько недель. Предполагается, что нападение было совершено из желания отомстить Эльджаркиеву за успешную работу в качестве борца с экстремизмом. О его заслугах также подробно рассказали в СК.