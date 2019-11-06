Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемый в убийстве главы ингушского центра «Э» объявлен в розыск 

Вечерняя Москва 1 час назад
Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» объявлен в розыск
Фото: РИА Новости
Одного из предполагаемых подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева объявили в федеральный розыск, сообщил источник ТАСС в правоoхранительных органах в среду, 6 ноября.
— Он может скрываться на территории Ингушетии, — заявил собеседник агентства.
Напомним, 2 ноября на западе Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли Эльджаркиев и его брат. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле. Для его поиска в столице были организованы планы «Перехват» и «Вулкан».
Дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Криминалисты ведомства присоединятся к расследованию по его поручению. По информации СК, преступление совершила группа лиц по предварительному сговору.
Согласно предварительным сведениям, правоохранители сумели отследить три телефонных номера. На данный момент их владельцев проверяют.
Известно также, что убийцы готовили расправу несколько недель. Предполагается, что нападение было совершено из желания отомстить Эльджаркиеву за успешную работу в качестве борца с экстремизмом. О его заслугах также подробно рассказали в СК.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Вечерняя Москва: последние новости
СК проверит смерть мужчины, обвиняемого в убийстве девушки в Раменском СК проверит смерть мужчины, обвиняемого в убийстве девушки в Раменском Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник объяснил свой поступок Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник объяснил свой поступок Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Москве Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Москве
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Ингушетия
Читайте также