Россиянин «заминировал» аэропорт из-за любви

Суд приговорил к условному сроку влюбленного мужчину, «заминировавшего» аэропорт Волгограда . Об этом в среду, 6 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 10 января лже-террорист поругался со своей девушкой. Опасаясь, что она сядет в самолет и улетит от него в родной город, мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что на территории воздушной гавани заложена бомба.

Взрывного устройства в аэропорту не нашли. Фигурант был задержан. Он полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что в сибирском аэропорту была задержана россиянка, пытавшая провезти порядка двух киллограммов золотых слитков стоимостью около пяти миллионов рублей в Китай. Внимание таможенников привлекло странное поведение женщины и необычная походка, так как слитки оказались приклеены к ее ступням скотчем.