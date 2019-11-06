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Россиянин «заминировал» аэропорт из-за любви 

Lenta.ru 32 минуты назад
Россиянин «заминировал» аэропорт из-за любви
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к условному сроку влюбленного мужчину, «заминировавшего» аэропорт Волгограда. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, 10 января лже-террорист поругался со своей девушкой. Опасаясь, что она сядет в самолет и улетит от него в родной город, мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что на территории воздушной гавани заложена бомба.
Взрывного устройства в аэропорту не нашли. Фигурант был задержан. Он полностью признал вину.
Ранее сообщалось, что в сибирском аэропорту была задержана россиянка, пытавшая провезти порядка двух киллограммов золотых слитков стоимостью около пяти миллионов рублей в Китай. Внимание таможенников привлекло странное поведение женщины и необычная походка, так как слитки оказались приклеены к ее ступням скотчем.
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Теги:
Происшествия , Интерфакс , Волгоград
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