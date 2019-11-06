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Готовивший теракт на День независимости США мужчина признал вину 

News.ru 1 час назад
Готовивший теракт на День независимости США признал вину
Фото: РИА Новости
Житель американского штата Огайо признал себя виновным в попытках оказать материальную поддержку иностранной террористической организации и высказывании угроз в отношении президента Соединённых Штатов и членов его семьи.
Деметриус Натаниэль Питтс был арестован летом 2018 года незадолго до 4 июля — именно в День независимости США он планировал устроить теракт в Кливленде.
В период с 2015 по 2017 год мужчина выражал желание рекрутировать людей, чтобы убивать граждан Штатов, в его поведении прослеживались антиамериканские настроения, сообщается в пресс-релизе на сайте Минюста США. Вычислить Питтса сотрудники ФБР смогли благодаря его публикациям в социальных сетях.
Теракт мужчина намеревался совершить во время парада и салюта. Питтс пытался определить место, в котором взрыв нанёс бы наибольший ущерб, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , ФБР , Министерство юстиции США , США
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