Готовивший теракт на День независимости США признал вину

Готовивший теракт на День независимости США мужчина признал вину

Житель американского штата Огайо признал себя виновным в попытках оказать материальную поддержку иностранной террористической организации и высказывании угроз в отношении президента Соединённых Штатов и членов его семьи.

Деметриус Натаниэль Питтс был арестован летом 2018 года незадолго до 4 июля — именно в День независимости США он планировал устроить теракт в Кливленде.

В период с 2015 по 2017 год мужчина выражал желание рекрутировать людей, чтобы убивать граждан Штатов, в его поведении прослеживались антиамериканские настроения, сообщается в пресс-релизе на сайте Минюста США . Вычислить Питтса сотрудники ФБР смогли благодаря его публикациям в социальных сетях.

Теракт мужчина намеревался совершить во время парада и салюта. Питтс пытался определить место, в котором взрыв нанёс бы наибольший ущерб, писал News.ru.