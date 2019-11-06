ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения

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Вылетевший в Доминикану самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Самолет Boeing 777, выполняющий рейс из Москвы в Доминикану, совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем в одном из двигателей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Самолет рейса №7571 Москва — Пунта Кана (Доминиканская Республика) совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево. У лайнера были обнаружены проблемы с двигателем", — сказал собеседник агентства.
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По данным источника, после взлета была обнаружена течь масла в одном из двигателей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Теги:
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Доминикана , Москва
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