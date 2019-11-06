Заглядывавший под женские юбки извращенец погиб в руках разгневанных прохожих

Сингапуре погиб 46-летний мужчина, который тайком заглядывал под женские юбки на станции метро. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Злоумышленника, снимавшего женщин скрытой камерой, заметили пассажиры. Когда он бросился бежать, пять человек погнались за ним. Им удалось настигнуть его на расстоянии около 500 метров от станции.

Когда на месте происшествия появилась полиция, мужчина уже не двигался, и у него отсутствовал пульс. До приезда скорой помощи полицейские делали ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Усилия оказались напрасными: прибывшие медики констатировали смерть. Ее причина не уточняется.

Один из участников погони рассказал журналистам, что прижал убегавшего злоумышленника к земле, однако ослабил хватку, когда у того началась рвота. Он уверяет, что не душил его.

«Мы просто выполняли свой гражданский долг и всего лишь хотели дождаться полиции», — цитирует его AsiaOne.

Ранее сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку и погиб, пытаясь убежать от полиции.