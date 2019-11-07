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Преступник напал на школьницу в подъезде дома в Челябинске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Мужчина вколол школьнице неизвестное вещество и напал
Фото: ТАСС
Он вколол ей несколько уколов с неизвестным веществом, а также забрал деньги и телефон.
Инцидент произошел во вторник, 5 ноября. Мужчина подкараулил школьницу около дома примерно в 17.00. Злоумышленник вколол девочке несколько уколов с неизвестным веществом, а также ограбил, передает портал 74.ru.
Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела СК по Центральному району Челябинска Андрей Корольков сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК).
Он добавил, что в данный момент пострадавшая проходит лечение.
По данным источника, знакомого с ситуацией, по подозрению в нападении задержан 32-летний мужчина, который раньше уже был судим за грабеж и разбой. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
За новый разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что после этого в некоторых школах Центрального района Челябинска усилили меры безопасности.
«Нас попросили забирать детей из здания школы лично, теперь их одних не выпускают на улицу. Говорят, такие меры безопасности связаны с нападением на школьницу в подъезде, которую маньяк истыкал шприцем», — рассказала мама одного из учащихся челябинской школы.
Ранее мужчина в Курской области напал с ножом на двух школьниц, возвращавшихся с тренировки.
До этого в Саратове было обнаружено тело школьницы, которая за два дня до этого ушла в школу и не вернулась. Девочку нашли задушенной. Подозреваемый признался, что убил ребенка из-за самовольно захваченного гаража.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , Челябинск
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