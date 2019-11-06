Череда увольнений прошла в Нарьян-Маре после гибели ребёнка

Увольнения одно за другим следуют в Нарьян-Маре после убийства шестилетнего ребёнка в детском саду. Написала заявление на увольнение заведующая детсадом «Сказка», где произошла трагедия.

Приказ на увольнение заведующей уже издан. Главу департамента образования, культуры и спорта НАО Лину Гущину решил уволить сам глава региона Александр Цыбульский . Она уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщается на сайте окружной администрации.

Ранее News.ru сообщал, что охраннику, который впустил убийцу ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предъявлено обвинение. Свою вину он признал частично.