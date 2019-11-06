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Череда увольнений прошла в Нарьян-Маре после гибели ребёнка 

News.ru 2 часа назад
Череда увольнений прошла в Нарьян-Маре после гибели ребёнка
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Увольнения одно за другим следуют в Нарьян-Маре после убийства шестилетнего ребёнка в детском саду. Написала заявление на увольнение заведующая детсадом «Сказка», где произошла трагедия.
Приказ на увольнение заведующей уже издан. Главу департамента образования, культуры и спорта НАО Лину Гущину решил уволить сам глава региона Александр Цыбульский. Она уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщается на сайте окружной администрации.
Ранее News.ru сообщал, что охраннику, который впустил убийцу ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предъявлено обвинение. Свою вину он признал частично.
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Теги:
Происшествия , Александр Цыбульский , Нарьян-Мар
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