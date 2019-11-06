В Чите задержали сбежавших пациентов психбольницы

В Чите задержали второго сбежавшего пациента психбольницы

В среду правоохранители в Чите были подняты по тревоге из-за побега двух пациентов из психбольницы имени Кандинского. Позднее сообщалось, что один из пациентов задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

"Второй покинувший медицинское учреждение задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Черновский в Чите", — информирует управление МВД.

Ранее в соцсетях были опубликованы ориентировки на обоих сбежавших, по этим данным, второй сбежавший является особо опасным.

В отношении сотрудников психиатрической больницы будет проведена проверка, сообщает СУСК по Забайкальскому краю.