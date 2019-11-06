В Чите задержали сбежавших пациентов психбольницы

ЧИТА, 6 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали второго сбежавшего пациента психиатрической больницы в Чите, сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.
В среду правоохранители в Чите были подняты по тревоге из-за побега двух пациентов из психбольницы имени Кандинского. Позднее сообщалось, что один из пациентов задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
"Второй покинувший медицинское учреждение задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Черновский в Чите", — информирует управление МВД.
Ранее в соцсетях были опубликованы ориентировки на обоих сбежавших, по этим данным, второй сбежавший является особо опасным.
В отношении сотрудников психиатрической больницы будет проведена проверка, сообщает СУСК по Забайкальскому краю.
"В ближайшее время следователи СК опросят руководство и персонал медучреждения, выяснят организацию обеспечения охраны пациентов в больнице и на прилегающей территории. Следователи также выяснят обстоятельства побега мужчин. Следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лиц, осуществлявших охрану", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.