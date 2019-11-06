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Няня украла у москвича драгоценности на 7,4 миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Няня украла у москвича драгоценности на 7,4 млн рублей
Фото: РИА Новости
Няня украла 9 наручных часов и драгоценности у нанимателя из квартиры на 7,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
"Неизвестный, путем подбора ключей к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу девяти наручных часов, ювелирных изделий (перечень устанавливается), принадлежащих заявителю, и скрылся. Материальный ущерб составил 7 миллионов 425 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.
Позднее в совершении преступления изобличили работающую у заявителя няню. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Происшествия
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