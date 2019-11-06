Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избившая голодного ребенка россиянка оказалась работницей детского сада 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Появились подробности об избившей ребенка россиянке
Фото: РИА Новости
Жительница Камчатского края, издевавшаяся над голодным трехлетним мальчиком, оказалась завхозом в детском саду — женщину уволили из детского учреждения после иницдента. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Детский сад, в котором работала женщина, посещал пострадавший мальчик. Прокуратура продолжает проверку.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница города Елизово на Камчатке избивает трехлетнего мальчика за просьбу его покормить. На кадрах пьяная женщина сидит за столом, на котором стоят блины с красной икрой и бутылка водки, и кричит на стоящего рядом голодного ребенка. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть.
«За жрачку родину продаст!» — негодует героиня ролика.
Она отрывает небольшой кусок блина, кладет в рот малышу и вскоре заставляет выплюнуть все обратно, после чего начинает бить его за плач и крики.
Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина — его жена. Как пишет ТАСС, в конце октября было завершено расследование по делу в отношении 39-летнего дяди мальчика. Он работает машинистом-кочегаром и характеризуется «посредственно», но его не замечали в употреблении спиртного, на него не жаловались соседи и он не привлекался к уголовной и административной ответственности. У его семьи двое детей 18 и 10 лет, на учете в органах профилактики они не состоят. Мужчина признал вину.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Последние новости
В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов Путин одобрил замену «Википедии» Путин одобрил замену «Википедии» Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Елизово , Камчатский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Российский патруль забросали камнями в Сирии 455
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой 75
Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание
Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание 360
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США 1
Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о сыне
Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о сыне 11
Видео
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение