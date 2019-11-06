Появились подробности об избившей ребенка россиянке

Избившая голодного ребенка россиянка оказалась работницей детского сада

Жительница Камчатского края , издевавшаяся над голодным трехлетним мальчиком, оказалась завхозом в детском саду — женщину уволили из детского учреждения после иницдента. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Детский сад, в котором работала женщина, посещал пострадавший мальчик. Прокуратура продолжает проверку.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница города Елизово на Камчатке избивает трехлетнего мальчика за просьбу его покормить. На кадрах пьяная женщина сидит за столом, на котором стоят блины с красной икрой и бутылка водки, и кричит на стоящего рядом голодного ребенка. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть.

«За жрачку родину продаст!» — негодует героиня ролика.

Она отрывает небольшой кусок блина, кладет в рот малышу и вскоре заставляет выплюнуть все обратно, после чего начинает бить его за плач и крики.

Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина — его жена. Как пишет ТАСС, в конце октября было завершено расследование по делу в отношении 39-летнего дяди мальчика. Он работает машинистом-кочегаром и характеризуется «посредственно», но его не замечали в употреблении спиртного, на него не жаловались соседи и он не привлекался к уголовной и административной ответственности. У его семьи двое детей 18 и 10 лет, на учете в органах профилактики они не состоят. Мужчина признал вину.