Эстонца задержали за контрабанду книг Донцовой

Жителя Эстонии задержали при пересечении границы с Россией из-за перевозки незадекларированных книг. Об этом сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Всего, как говорится в сообщении, у задержанного обнаружили около 300 книг самых разнообразных жанров, в том числе детективы, философскую литературу, учебники и научно-популярные издания. Судя по опубликованным пресс-службой таможни фото, немалую часть «контрабанды» составили произведения Дарьи Донцовой

Сам гражданин Эстонии утверждает, что он вез книги в Ивангород «для личного использования». «Доводы гражданина оказались неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что во избежание подобной ситуации задержанному следовало задекларировать свой груз. Кингисеппская таможня назначила товароведческую экспертизу, а также выясняет обстоятельства административного правонарушения.

В 2018 году сотрудники российской таможни задержали на границе иностранца, который пытался вывезти в Эстонию около 300 мешков с памятными монетами к Чемпионату мира по футболу — 2018. Мужчину задержали в Кингисеппском районе. У него обнаружили 332 полиэтиленовых мешка с монетами на сумму около 4,2 миллиона рублей. Суммарный вес монет составил порядка 1,5 тонны.