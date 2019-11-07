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Новгородскую область экстренно эвакуируют 

Рамблер + ещё 15 47 минут назад
Десятки человек эвакуированы из-за паводка в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Новгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации по причине подтоплений в результате сильных дождей.
«Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки», — заявил накануне заместитель губернатора области Игорь Верходанов.
По данным новгородского управления МЧС на 7:00 7 ноября, подтопления зарегистрированы в 43 населенных пунктах на территории 11 районов области — подтоплены 654 приусадебных участка и 30 участков дорог.
Всего в местах подтоплений находятся 150 жилых домов, в которых живут 295 человек. 70 человек были эвакуированы. В результате паводка повреждены восемь деревянных переправ, проезд к шести населенным пунктам отсутствует.
В ликвидации последствий непогоды участвуют 177 человек и 67 единиц техники. Вчера Игорь Верходанов заверил, что сил и средств для ликвидации хватает, а пострадавшие получат компенсации после оценки ущерба.
Комментарии39 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , МЧС , Новгородская Область
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