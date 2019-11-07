Новгородскую область экстренно эвакуируют

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Новгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации по причине подтоплений в результате сильных дождей.

«Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки», — заявил накануне заместитель губернатора области Игорь Верходанов.

По данным новгородского управления МЧС на 7:00 7 ноября, подтопления зарегистрированы в 43 населенных пунктах на территории 11 районов области — подтоплены 654 приусадебных участка и 30 участков дорог.

Всего в местах подтоплений находятся 150 жилых домов, в которых живут 295 человек. 70 человек были эвакуированы. В результате паводка повреждены восемь деревянных переправ, проезд к шести населенным пунктам отсутствует.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 177 человек и 67 единиц техники. Вчера Игорь Верходанов заверил, что сил и средств для ликвидации хватает, а пострадавшие получат компенсации после оценки ущерба.