На российского священника завели дело об угрозе жене

На избившего жену священника заведено уголовное дело

УМВД провело проверку на основании заявления жены священника, которая обвинила мужа в домашнем насилии. По ее словам, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он избивал ее и угрожал задушить.

По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела. Также назначена экспертиза по факту побоев, после которой будет проведена еще одна проверка.

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк издал указ о годовом запрете службы для Покровского «за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами». Священник был направлен на послушание работать поваром в Рязанской семинарии.

Как ранее сообщал «Рамблер», в конце октября жена иерея Владимира Покровского Любовь заявила в полицию о том, что муж напился и избил ее, в том числе железной ложкой для обуви, в результате чего она получила многочисленные гематомы, перелом носа и сотрясение мозга. Родственники матушки рассказали, что священник бил жену головой об стену, ногами в обуви, угрожал ножом и жестоко обращался с детьми.