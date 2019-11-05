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Московский школьник выстрелил в девушку на свидании 

Lenta.ru 1 час назад
Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
Фото: РИА Новости
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания. Об этом во вторник, 5 ноября, «Московскому комсомольцу» сообщили в Морозовской детской больнице Департамента здравоохранения столицы, куда доставили пострадавшую.
По данным издания, перед инцидентом сверстники пили вино. Между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой человек воспользовался пневматическим пистолетом, а затем, испугавшись, позвал на помощь.
В больницу пару привезли родители. Пуля застряла в верхнем веке на левом глазу пострадавшей, ее удалось извлечь. Зрение пациентки также было восстановлено.
В марте сообщалось, что ученик школы в Саратове выстрелил однокласснику в лицо из винтовки, принесенной на урок учителем ОБЖ. Пострадавшего шестиклассника госпитализировали и провели операцию по извлечению пули.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Московский комсомолец , Москва
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