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Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Российский полицейский поделился гостайной в мессенджере
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД 30-летнему Павлу Селиверстову за разглашение государственной тайны. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Полицейский признан виновным по статье 283 УК РФ («Разглашение гостайны») и осужден на один год условно с испытательным сроком два года. Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне сроком на один год, уточняется в Telegram-канале пресс-службы.
Дело слушалось в закрытом режиме в особом порядке.
Как установило следствие, Селиверстов работал в органах полиции Омска и в ходе переписки по Whatsapp со знакомым разгласил сведения, составляющие гостайну. Позже он переехал в Петербург, но там на него вышли сотрудники омского управления ФСБ, которые отследили полицейского, сообщил «Интерфакс».
Селиверстов согласился с предъявленным обвинением. Из МВД его уволили.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Павел Селиверстов , ФСБ , МВД , Интерфакс
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