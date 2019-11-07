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Версию о компьютерных играх в деле рядового Шамсутдинова объяснили 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Версию об играх в деле Шамсутдинова объяснили
Фото: Соцсети
Члены «Комитета солдатских матерей России» не согласны с мнением председателя Флеры Салиховской о том, что на психологическое здоровье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, повлияли компьютерные игры. Об этом говорится в заявлении общественной организации, опубликованном на странице во «ВКонтакте».
По их словам, они не могут сообщить, что послужило поводом для произошедшего, однако не отрицают, что это могли быть неуставные отношения в различных их проявлениях.
«Мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены!» — сказано в обращении.
В своем письме члены комитета назвали Салиховскую экс-председателем.
Ранее председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что для предотвращения преступлений нужно наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете. Его идею поддержала Салиховская и призвала «закрывать интернет». При этом она признала, что в воинских частях все еще есть дедовщина, и Шамсутдинов мог не выдержать конфликтов с сослуживцами.
Рядовой Шамстудинов 25 октября при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Солдат сразу сдался группе антитеррора и заявил, что не жалеет о содеянном. Сразу после происшествия в Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» расказал, что рядовой решился на преступление из-за издевательств.
В ходе допроса Шамсутдинов признался, что офицеры пообещали «опустить» его, и тогда он принял решение расстрелять сослуживцев.
«Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — отметил подозреваемый.
В Минобороны эту информацию назвали ложью.
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Теги:
Происшествия , Министерство обороны , Lenta.ru
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