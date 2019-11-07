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Объяснено влияние игр на Шамсутдинова 

Рамблер + ещё 25 58 минут назад
Версию об играх в деле Шамсутдинова объяснили
Фото: Соцсети
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская назвала онлайн-игры причиной стрельбы в Забайкалье, потому что преклонного возраста. Об этом «Базе» заявил ее заместитель Андрей Курочкин.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Рамиль Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев в воинской части, в которой проходил срочную службу.
Во вторник «Коммерсант» сообщил, что в понедельник Флера Салиховская в ходе пресс-конференции допустила, что Шамсутдинов мог не выдержать конфликтов с сослуживцами, признала наличие в армии дедовщины и призвала закрывать интернет.
Слова о блокировке доступа к жестоким онлайн-играм как одном из способов предотвращения подобных преступлений на той же пресс-конференции произнес председатель президиума Офицеров России Сергей Липовой, но ряд СМИ приписали их Салиховской, в том числе «База».
Телеграм-канал попросил прокомментировать их заместителя Салиховской Андрея Курочкина. Тот заявил, что она осуждает игры из-за того, что преклонного возраста, а остальные члены Комитета такое мнение не разделяют.
Впрочем, сама Салиховская, комментируя «Базе» скандал, приписала слова об играх психиатру Александру Федоровичу, присутствовавшему на пресс-конференции, призналась, что поддержала их, а объяснила это тем, что считает, будто игры учат стрелять, а это действует на психику, особенно на психику тихонь.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Андрей Курочкин
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