Объяснено влияние игр на Шамсутдинова

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская назвала онлайн-игры причиной стрельбы в Забайкалье, потому что преклонного возраста. Об этом «Базе» заявил ее заместитель Андрей Курочкин

В октябре, как сообщал «Рамблер», Рамиль Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев в воинской части, в которой проходил срочную службу.

Во вторник «Коммерсант» сообщил, что в понедельник Флера Салиховская в ходе пресс-конференции допустила, что Шамсутдинов мог не выдержать конфликтов с сослуживцами, признала наличие в армии дедовщины и призвала закрывать интернет.

Слова о блокировке доступа к жестоким онлайн-играм как одном из способов предотвращения подобных преступлений на той же пресс-конференции произнес председатель президиума Офицеров России Сергей Липовой, но ряд СМИ приписали их Салиховской, в том числе «База».

Телеграм-канал попросил прокомментировать их заместителя Салиховской Андрея Курочкина. Тот заявил, что она осуждает игры из-за того, что преклонного возраста, а остальные члены Комитета такое мнение не разделяют.

Впрочем, сама Салиховская, комментируя «Базе» скандал, приписала слова об играх психиатру Александру Федоровичу, присутствовавшему на пресс-конференции, призналась, что поддержала их, а объяснила это тем, что считает, будто игры учат стрелять, а это действует на психику, особенно на психику тихонь.