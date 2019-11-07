Суд оставил под арестом экс-президента Армении

Суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана на заседании в четверг принял решение отклонить ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог и оставить экс-главу страны под арестом. Заседание суда транслировали местные новостные порталы.

"Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов господина Кочаряна и оставить его под арестом", — представила свое решение судья Анна Данибекян.

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна во вторник на заседании под председательством судьи Данибекян ходатайствовала признать применение залога допустимым и в качестве меры пресечения применить залог в отношении их подзащитного, установив его разумную меру.