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Суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Суд оставил под арестом экс-президента Армении
Фото: Офис Роберта Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана на заседании в четверг принял решение отклонить ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог и оставить экс-главу страны под арестом. Заседание суда транслировали местные новостные порталы.
"Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов господина Кочаряна и оставить его под арестом", — представила свое решение судья Анна Данибекян.
Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна во вторник на заседании под председательством судьи Данибекян ходатайствовала признать применение залога допустимым и в качестве меры пресечения применить залог в отношении их подзащитного, установив его разумную меру.
Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.
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Теги:
Происшествия , В мире , Криминал , Сейран Оганян , Юрий Хачатуров , Роберт Кочарян , Армен Геворкян , Армения , Ереван
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