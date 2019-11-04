Тщеславен и самолюбив: что известно о виновнике бойни в Забайкалье

В Забайкалье специалисты раскрыли социально-психологическую характеристику личности 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев 25 октября 2019 года. Согласно документу, молодой человек был отлично развит физически, занимался различными видами спорта, владел техниками обращения с огнестрельным и холодным оружием, а также проявлял повышенную конфликтность, нетерпимость к критике и тщеславие.

Специалисты из Забайкалья раскрыли социально-психологическую характеристику личности 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября 2019 года в воинской части поселка Горный Забайкальского края расстрелял своих сослуживцев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на документ.

По свидетельству психологов, призванный в июле 2019 года Шамсутдинов занимался многими видами спорта: рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Также молодой человек имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, проявлял интерес к ведению вооруженной борьбы и участию в боевых действиях.

«Способен к оказанию физического воздействия на других», — отметила психологическая комиссия воинской части.

В характеристике также указано, что срочник демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинению. Также он неоднократно получал замечания и выговоры от командиров — молодой человек часто нарушал технику безопасности при обращении с оружием во время учебно-боевых упражнений.

Специалисты отметили, что Шамсутдинову спустя некоторое время после прибытия в часть выносили дисциплинарное взыскание — во время учений он направлял оружие на своих сослуживцев. При этом было отмечено, что срочник обладает такими качествами, как упрямство, высокая целеустремленность, амбициозность, а также тщеславие.

«Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — говорится в заключении комиссии.

При этом психологи заключили, что «на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное „застревание“, при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».

Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что по типу личности медкомиссия отнесла Шамсутдинова ко второй группе нервно-психической устойчивости — это означает, что нервный срыв возможен при длительном нахождении в экстремальной ситуации.

Напомним, 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев, в том числе двух офицеров. Как стало известно, Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей части, когда его должны были сменить с поста — семь человек погибли на месте.

Очевидцы сообщали, что Шамсутдинов добивал выживших выстрелами в головы. Еще один раненый скончался по дороге в больницу. Двое военнослужащих получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Трое солдат спаслись — они спрятались, как только Шамсутдинов открыл огонь.

Бывший служащий воинской части 54160 рассказал региональному порталу «72.ru», что оди