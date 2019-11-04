Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости. Это следует из социально-психологической характеристики солдата, которая оказалась в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Характеристику личности составили военные психологи в ходе обследования военнослужащих воинской части, где произошло массовое убийство. В документе говорится, что Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был отлично развит физически. Он также имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интересовался вооруженной борьбой и боевыми действиями.

«Способен к оказанию физического воздействия на других», — указано в характеристике.

Психологи также отметили, что Шамсутдинов получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности обращения с оружием во время учебно-боевых упражнений и имел взыскание за направление оружия на сослуживцев. Кроме того, солдат отличался упрямством, высокой целеустремленностью и тщеславием.

«Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — отмечается в документе.

Психолог отнес Шамсутдинова ко второй группе нервно-психической устойчивости, уточнив, что на фоне гнева, печали и обиды у солдата происходит эмоциональное «застревание».

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сразу сдался спецназу. В ходе допроса он заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны сообщили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.

При этом источники «Ленты.ру» рассказали, что солдат мог пойти на преступление после издевательств старослужащих. Предполагалось, что Шамсутдинов отказался выполнять приказ командира о мытье полов, после этого офицер приказал своим подчиненным добиться исполнения приказа «любой ценой».