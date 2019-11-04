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Хозяин дома под Тверью оставил гостей умирать в пожаре 

News.ru 2 часа назад
Хозяин дома оставил гостей умирать в пожаре
Фото: РИА Новости
Частный дом загорелся в Калязинском районе Тверской области. Владелец здания выбрался из огня, но не стал спасать своих гостей.
В результате мужчина и женщина погибли, сообщается на сайте регионального СК. Спасателям потребовалось 2:15 для ликвидации возгорания.
По данным следователей, погибшие приехали к хозяину дома в гости. Они вместе распивали спиртные напитки, а затем легли спать. В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают все подробности произошедшего.
Ранее News.ru сообщал, что крупный пожар в гостиничном комплексе на воде «Мирная пристань» в городе Кинешма Ивановской области ликвидировали сотрудники МЧС. Горящий дебаркадер самостоятельно покинули четыре человека.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Тверская Область , Тверь
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