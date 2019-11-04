Хозяин дома оставил гостей умирать в пожаре

Хозяин дома под Тверью оставил гостей умирать в пожаре

Частный дом загорелся в Калязинском районе Тверской области . Владелец здания выбрался из огня, но не стал спасать своих гостей.

В результате мужчина и женщина погибли, сообщается на сайте регионального СК. Спасателям потребовалось 2:15 для ликвидации возгорания.

По данным следователей, погибшие приехали к хозяину дома в гости. Они вместе распивали спиртные напитки, а затем легли спать. В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают все подробности произошедшего.