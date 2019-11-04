Российский самолет экстренно сел в Минске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, вылетевший из Москвы Рим , экстренно приземлился в Минске после того, как одному из пассажиров стало плохо. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из путешественников, который находится на борту.

По его словам, после приземления в белорусской столице мужчину передали медикам скорой помощи. Других подробностей инцидента он не привел.