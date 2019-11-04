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Российский самолет экстренно сел в Минске из-за плохого самочувствия пассажира 

Lenta.ru 1 час назад
Российский самолет экстренно сел в Минске
Фото: РИА Новости
Самолет, вылетевший из Москвы в Рим, экстренно приземлился в Минске после того, как одному из пассажиров стало плохо. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из путешественников, который находится на борту.
По его словам, после приземления в белорусской столице мужчину передали медикам скорой помощи. Других подробностей инцидента он не привел.
В начале октября самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сочи — Москва (Внуково), экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира на борту. У мужчины была онкология, он летел в сопровождении дочери.
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Теги:
Происшествия , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , Минск , Москва , Рим
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