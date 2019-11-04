Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

34-летний турист из России погиб в Анталье 

RusTurkey.com 38 минут назад
Россиянин зашел в воду в Анталье и погиб
Фото: depositphotos.com
В курортной Аланье провинции Анталья на юге Турции погиб 34-летний российский турист Евгений Еремеев. Об этом сообщает информационное издание Yenialanya.
Впавший в кому в Турции россиянин скончался в самолете
Согласно распространенному сообщению в турецких СМИ, Евгений Еремеев приехал в курортную Аланью на отдых. Накануне днем Евгений отправился на пляж в районе Окурджалар. Случайные свидетели рассказали, что мужчина решил искупаться. Отплыв от берега, он по неизвестной причине начал тонуть. Находящиеся на берегу отдыхающие вытащили туриста из воды и сообщили в экстренную службу 112.
На место прибили медики и после оказания первой помощи, доставили россиянина в частную больницу. Врачи медицинского учреждения сообщили, что 34-летний гражданин России скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Тело Евгения Еремеева доставлено в морг Института судебной медицины для проведения вскрытия и установления точной причины смерти.
Районный отдел прокуратуры начал расследование.
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
RusTurkey.com: последние новости
Разыскиваемые Интерполом гражданки России с детьми задержаны в Турции Разыскиваемые Интерполом гражданки России с детьми задержаны в Турции Стремительно похудевшая Фахрие Эвджен вызвала одобрение поклонников Стремительно похудевшая Фахрие Эвджен вызвала одобрение поклонников Самая известная женщина-полицейский турецкого кино уехала в Судан Самая известная женщина-полицейский турецкого кино уехала в Судан
Комментарии14 
Теги:
Происшествия , Анталья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского» 325
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э» 1
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
Координаты и время: Киев направил Москве ноту 63
На российской авиабазе в Армении произошел пожар
На российской авиабазе в Армении произошел пожар 1
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
В России отреагировали на планы свержения Зеленского 597
Видео
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Украина
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
02:22
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
В мире Войска
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
13:32
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
Армия Оружие
Асмус затравили за эротическую сцену
00:57
Асмус затравили за эротическую сцену
Шоу-бизнес
Россия захотела новую базу в Сирии
01:52
Россия захотела новую базу в Сирии
Армия
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение