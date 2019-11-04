Россиянин зашел в воду в Анталье и погиб

34-летний турист из России погиб в Анталье

В курортной Аланье провинции Анталья на юге Турции погиб 34-летний российский турист Евгений Еремеев. Об этом сообщает информационное издание Yenialanya.

Согласно распространенному сообщению в турецких СМИ, Евгений Еремеев приехал в курортную Аланью на отдых. Накануне днем Евгений отправился на пляж в районе Окурджалар. Случайные свидетели рассказали, что мужчина решил искупаться. Отплыв от берега, он по неизвестной причине начал тонуть. Находящиеся на берегу отдыхающие вытащили туриста из воды и сообщили в экстренную службу 112.

На место прибили медики и после оказания первой помощи, доставили россиянина в частную больницу. Врачи медицинского учреждения сообщили, что 34-летний гражданин России скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Тело Евгения Еремеева доставлено в морг Института судебной медицины для проведения вскрытия и установления точной причины смерти.

Районный отдел прокуратуры начал расследование.