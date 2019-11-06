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В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия 

Lenta.ru + ещё 7 42 минуты назад
Арестованный по делу о найденном в Великобритании грузовике с 39 трупами некоторое время жил в России и занимался незаконной транспортировкой людей в Европу через российскую территорию. Об этом со ссылкой на полицию Вьетнама сообщает агентство Associated Press.
Вьетнамские полицейские задержали еще одного подозреваемого в провинции Нге Ан. Как сообщил журналистам глава местной полиции, один из арестованных вьетнамцев организовывал путешествия вьетнамцев в Россию, откуда нелегально провозил их в Германию, а затем в другие страны Евросоюза.
Объяснено появление Крыма в деле о грузовике с 39 трупами
По данным агентства, полицейские до сих пор устанавливают личности погибших. В этом им помогают граждане Вьетнама — целый ряд вьетнамских семей сообщил о пропаже родственников, которые, возможно, были среди пассажиров грузовика. Правоохранители получили от них образцы ДНК.
4 ноября сообщалось, что полиция Вьетнама задержала восьмерых подозреваемых по этому делу. Ранее в Британии были задержаны двое, в том числе водитель грузовика. Их подозревают в торговле людьми и непредумышленном убийстве.
Грузовик-рефрижератор с 39 мертвыми телами обнаружили 23 октября в британском Эссексе. Вероятными причинами смерти восьми женщин и 31 мужчины называют обморожение и нехватку кислорода. Следствие считает, что эти люди нелегально проникли в Британию из Болгарии, проехав через Ирландию.
В день, когда погибшие были найдены, российские СМИ по ошибке сообщили, что в маршруте грузовика был Крымский полуостров: журналисты слишком буквально поняли крылатое выражение корреспондента, который об этом сообщил.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , ЕС , Associated Press , Вьетнам , Германия , Великобритания
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