Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Самаре экстренно сел самолет
Фото: Р-Спорт
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Четвертого ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 Санкт-Петербург-Ургенч. Причина вынужденной посадки — плохое самочувствие пассажира, находящегося на борту", — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, по прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. По ее словам, в 14-20 мск самолет вылетел к месту назначения.
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Последние новости
Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются 
Теги:
Происшествия , РИА Новости , Самара , Санкт-Петербург , Узбекистан , Ургенч
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского» 331
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э» 1
Россиянин зашел в воду в Анталье и погиб
Россиянин зашел в воду в Анталье и погиб 14
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
Координаты и время: Киев направил Москве ноту 63
На российской авиабазе в Армении произошел пожар
На российской авиабазе в Армении произошел пожар 1
Видео
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Украина
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
02:22
Координаты и время: Киев направил Москве ноту
В мире Войска
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
13:32
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
Армия Оружие
Асмус затравили за эротическую сцену
00:57
Асмус затравили за эротическую сцену
Шоу-бизнес
Россия захотела новую базу в Сирии
01:52
Россия захотела новую базу в Сирии
Армия
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение