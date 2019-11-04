В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

Ургенч ( Самолет, летевший из Санкт-Петербурга Узбекистан ), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Четвертого ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 Санкт-Петербург-Ургенч. Причина вынужденной посадки — плохое самочувствие пассажира, находящегося на борту", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, по прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. По ее словам, в 14-20 мск самолет вылетел к месту назначения.