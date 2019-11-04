Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде арестованы двое подозреваемых в убийстве беременной женщины 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Беременную женщину изнасиловали и сожгли
Фото: depositphotos.com
Двое жителей Нижегородской области арестованы по подозрению в убийстве беременной женщины. После совершения преступления они совершили поджог квартиры, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по региону.
"Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции удалось установить и задержать двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей. 4 ноября оба мужчины заключены под стражу", — указано в сообщении.
Преступление было совершено 2 ноября в доме по ул. Архангельской в Нижнем Новгороде. По версии следствия, подозреваемые в нетрезвом виде находились в квартире женщины. Поссорившись с ней на бытовой почве, они нанесли ей многочисленные удары ножом, после чего похитили украшения. Пытаясь скрыть преступление, они совершили поджог. При этом оба злоумышленника знали о том, что женщина была беременна. Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили в квартире тело женщины с признаками насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, группой лиц из корыстных побуждений). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
ТАСС: последние новости
В Забайкалье задержали четвертого подростка, подозреваемого в убийстве и насилии В Забайкалье задержали четвертого подростка, подозреваемого в убийстве и насилии Россиянка приговорена в Белоруссии к 17 годам колонии за ввоз более 100 кг экстази Россиянка приговорена в Белоруссии к 17 годам колонии за ввоз более 100 кг экстази Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата
Комментарии19 
Теги:
Происшествия , Криминал , МЧС , СКР , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
В России отреагировали на планы свержения Зеленского 535
NASA засняло необычную пустыню на Украине
NASA засняло необычную пустыню на Украине
Россия захотела новую базу в Сирии
Россия захотела новую базу в Сирии 138
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка 52
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток 396
Видео
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
13:32
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
Армия Оружие
Россия захотела новую базу в Сирии
01:52
Россия захотела новую базу в Сирии
Армия
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Россия сорвала планы США в Крыму
00:58
Россия сорвала планы США в Крыму
Армия Оружие
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
01:27
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
Политика
Найдено неандертальское ожерелье
01:47
Найдено неандертальское ожерелье
Наука и техника Наука
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
00:47
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
В мире Украина
Огромная баржа может рухнуть с Ниагарского водопада
01:32
Огромная баржа может рухнуть с Ниагарского водопада
Происшествия Войска
Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву
01:59
Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву
Политика Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение