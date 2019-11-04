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Тигр напал на человека в Приморье 

Аргументы Недели + ещё 2 38 минут назад
Тигр напал на человека в Приморье
Фото: pixabay.com
Утром в понедельник, 4 ноября, стало известно, что тигр напал на охотника в Приморье. В региональном управлении МВД уточнили, что мужчина с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован.
В настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Пока в СМИ не поступала информация о том, какие прогнозы дают медики. Установлено, что происшествие случилось на территории охотхозяйства, расположенного неподалеку от села Кроуновка.
Известно также, что охотник после нападения смог отпугнуть тигра несколькими выстрелами в воздух.
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Теги:
Происшествия , МВД
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