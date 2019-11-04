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Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей 

ТАСС 26 минут назад
Россиянин захотел пять бюджетов РФ за моральный ущерб
Фото: depositphotos.com
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей (что превышает 5 годовых федеральных бюджетов РФ — прим. ТАСС)".
В службе судебных приставов не привели подробностей иска.
14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.
Иск стал рекордным по заявленной сумме — за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей. В общей сложности за 9 месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн рублей.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Оренбургская Область
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