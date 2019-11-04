Россиянку посадили на 17 лет в Белоруссии

Россиянка приговорена в Белоруссии к 17 годам колонии за ввоз более 100 кг экстази

Гражданка Российской Федерации приговорена в Белоруссии к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за незаконный ввоз в республику более 100 кг психотропных веществ — экстази — и более 550 г гашиша. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Брестского областного суда.

"По совокупности преступлений (ч.3 ст.328, ч.2 ст.328-1 УК Беларуси) обвиняемой окончательно назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", — отметили в суде.

Суд признал обвиняемую виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в незаконном перемещении этих средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и через государственную границу Белоруссии.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок", — уточнили в областном суде.

Крупную партию наркотических и психотропных веществ в тайнике автомобиля гражданки РФ обнаружили сотрудники Брестской таможни в мае нынешнего года при ее въезде из Польши в Белоруссию. Из тайника было извлечено 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 кг, а также около 550 г гашиша. Представители белорусской таможни тогда заявили, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.