Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток

В Забайкалье задержали четвертого подростка, подозреваемого в убийстве и насилии

Четвертый подросток задержан по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района Забайкальского края . Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении трех подростков 15 и 16 лет. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в регион следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании.

"По подозрению в причастности к совершению преступления задержан четвертый фигурант — 15-летний житель этого же села. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", — сказал Марков.

По данным следствия, 27 октября обвиняемые ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района, где изнасиловали женщину и до смерти избили 40-летнего мужчину. Личности участников преступления были установлены в тот же день.

Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.