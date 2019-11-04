Неизвестные забрали у предпринимателя 20 сноубордов

В центре Москвы двое неизвестных со стрельбой забрали у предпринимателя 20 сноубордов

Двое неизвестных в центре Москвы со стрельбой забрали у предпринимателя 20 сноубордов, заставив его написать расписку о займе денег на 120 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, 3 ноября в полицию обратился мужчина, который занимается производством и продажей сноубордов.

"Потерпевший заявил, что накануне по адресу: Москва, Малый Дровяной переулок, дом 6, двое неизвестных забрали у него 20 сноубордов, доставку которых заранее заказали. Злоумышленники произвели из неустановленного огнестрельного оружия не менее трех выстрелов в пол и заставили написать расписку о займе денег на сумму 120 тыс. рублей, а затем скрылись", — сказали в главке.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правонарушители были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).