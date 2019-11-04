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В российской мечети произошел пожар 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В российской мечети произошел пожар
Фото: РИА Новости
В Уфе произошел пожар в мечети «Хамза-Хаджи», загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике Башкортостан.
Возгорание произошло поздно вечером 3 ноября. Огонь успел распространиться на площади в 15 квадратных метров, после чего пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал. В тушении принимали участие 22 человека и шесть единиц техники.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС, пишет региональное отделение ГТРК. Причины возгорания пока неизвестны.
28 сентября в Санкт-Петербурге 28-летний местный житель поджег здание храма на Васильевском острове. Существенного ущерба зданию нанесено не было. Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , Уфа
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