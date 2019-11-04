Рейс «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Ташкенте

Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Душанбе вынужденно сел в Ташкенте

"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6.10 (4.10 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина — гроза в аэропорту назначения", — сказал представитель аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Душанбе в 4.00 мск.

В настоящее время самолет ожидает вылета, пассажиры находятся на борту, добавил собеседник агентства.

В минувшую среду самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб (Республика Таджикистан), вынужденно сел в Ташкенте из-за технической неисправности. Задержка рейса составила почти десять часов.