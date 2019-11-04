Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Бенина пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita 

Вести.Ru + ещё 8
Пираты похитили моряков у берегов Бенина
Фото: www.vesti.ru
У берегов Бенина пираты напали на норвежское судно MV Bonita, принадлежащее компании JJ Ugland, и похитили девять человек. Такая информация появилась на сайте судоходной компании.
Как уточняется, пираты напали на судно MV Bonita утром 2 ноября, пока оно стояло на якоре у берегов городо Котону. С судна забрали девять членов экипажа, сообщает РИА Новости.
Оставшиеся члены экипажа сообщили о случившемся местным властям.
В настоящее время аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за развитием ситуации.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
Вести.Ru: последние новости
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Следком подтвердил убийство главы ингушского Центра "Э" в Москве Следком подтвердил убийство главы ингушского Центра "Э" в Москве Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть Инцидент с новым F-35 в Нидерландах: пилот потерял возможность видеть 
Теги:
Происшествия , Катастрофы , РИА Новости , Бенин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне получат больше выходных
Россияне получат больше выходных 2
Названы самые опасные страны Европейского союза
Названы самые опасные страны Европейского союза 29
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя 1789
Еда украинских военных возмутила пользователей сети
Еда украинских военных возмутила пользователей сети 11
Госпитализацию Семчева опровергли
Госпитализацию Семчева опровергли 3
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение