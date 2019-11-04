Пираты похитили моряков у берегов Бенина

У берегов Бенина пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita

У берегов Бенина пираты напали на норвежское судно MV Bonita, принадлежащее компании JJ Ugland, и похитили девять человек. Такая информация появилась на сайте судоходной компании.

Как уточняется, пираты напали на судно MV Bonita утром 2 ноября, пока оно стояло на якоре у берегов городо Котону. С судна забрали девять членов экипажа, сообщает РИА Новости.

Оставшиеся члены экипажа сообщили о случившемся местным властям.

В настоящее время аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за развитием ситуации.