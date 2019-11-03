Под Саратовом двое детей провалились под лёд

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились на пруду под лёд, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели 10-летнего ребёнка в Татищевском районе», — говорится в сообщении.

Предварительно, инцидент произошёл в воскресенье, 3 ноября, около 17:00 в посёлке Октябрьский городок под Саратовым.

Очевидцу, рыбачившему на противоположном берегу от места происшествия, удалось спасти одного из двух мальчиков.

Позднее тело погибшего ребёнка было извлечено из воды спасателями.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Башкирии трое детей провалились под лёд, один из них погиб.

В октябре на Ямале мужчина и двое маленьких детей погибли, провалившись под лёд во время смены пастбища оленей.