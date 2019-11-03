Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом

В ингушском селе прогремел салют после новости о смерти главы ЦПЭ

Жители ингушского селения Экажево салютом отпраздновали известие о гибели главы центра «Э» региона Ибрагима Эльджаркиева. Там звучали автоматные очереди.

Именно в этом селе живут члены клана Белхароевых, которых называют «кровными врагами» Эльджаркиева, сообщает Telegram-канал Mash.

Глава ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, известный нейрохирург Ахмед Эльджаркиев, были убиты 2 ноября. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления.

Как ранее писал News.ru, сотрудники Следственного комитета РФ заявили о значительном продвижении в расследовании уголовного дела. Для скорейшего раскрытия преступления дело было передано в центральный аппарат СКР.

В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что Эльджаркиевы будут похоронены в Ингушетии на следующий день.