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Снова рефрижератор: в Греции нашли фуру с нелегалами 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
В Греции нашли фуру с нелегалами
Фото: РИА Новости
Греческая полиция обнаружила в направлявшейся в Европу фуре 41 нелегала, большинство из которых — граждане Афганистана.
Все мигранты живы и вместе с водителями доставлены в полицейский участок.
С 2015 года Греция переживает нашествие нелегалов, стремящихся попасть в Европу, передает "Интерфакс".
В конце октября полиция графства Эссекс (Англия) нашла в прибывшем из Бельгии грузовике трупы 39 нелегалов из Китая и Вьетнама. Причиной гибели несчастных стало переохлаждение. Температура в фуре-рефрижераторе, где нашли тела, была на отметке минус 25 градусов по Цельсию.
Несколько дней спустя во французском порту Кале обнаружили восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, которые прятались в грузовом рефрижераторе. Людей нашли таможенники, досматривавшие фуру: в кузове был оборудован тайный отсек. Люди остались живы, хотя и пострадали от переохлаждения.
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Теги:
Происшествия , В мире , Мигранты , Новости регионов , Интерфакс , Греция
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