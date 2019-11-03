Вечеринка подростков закончилась смертью

Пермский подросток умер на вечеринке

Следственное управление СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Тело обнаружили в квартире, где проходила молодежная вечеринка. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве в воскресенье.

В минздраве региона уточнили, что еще одного гостя праздника госпитализировали.

"Проводится проверка по данному факту, проверяем обстоятельства смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Признаков и следов, указывающих на то, что подросток стал жертвой преступления, при осмотре места происшествия не обнаружено. Будем ждать заключения судебно-медицинской экспертизы", — сказали в региональном Следственном управлении СКР.

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, что еще одного 15-летнего подростка в субботу с этой же вечеринки увезли врачи скорой помощи.