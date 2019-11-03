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Пермский подросток умер на вечеринке 

ТАСС 20 минут назад
Вечеринка подростков закончилась смертью
Фото: depositphotos.com
Следственное управление СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Тело обнаружили в квартире, где проходила молодежная вечеринка. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве в воскресенье.
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В минздраве региона уточнили, что еще одного гостя праздника госпитализировали.
"Проводится проверка по данному факту, проверяем обстоятельства смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Признаков и следов, указывающих на то, что подросток стал жертвой преступления, при осмотре места происшествия не обнаружено. Будем ждать заключения судебно-медицинской экспертизы", — сказали в региональном Следственном управлении СКР.
В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили, что еще одного 15-летнего подростка в субботу с этой же вечеринки увезли врачи скорой помощи.
"Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии", — уточнили в пресс-службе министерства.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Криминал , Пермский Край
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