Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

В Ростове-на-Дону толпой избили мужчину, который решил подшутить над пассажирами автобуса. Видео, снятое одним из очевидцев произошедшего, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Алексей Синельников

Инцидент произошел днем в понедельник, 28 октября, на проспекте Королева. Притворившись террористом, мужчина бросил в салон автобуса, следовавшего по маршруту № 18, черный пакет с плиткой и крикнул: «Аллаху Акбар!», пишет «Блокнот Ростов-на-Дону», ссылаясь на свидетелей.

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.

Ранее в июле на российских студентов, инсценировавших вооружение ограбление кафе в Ангарске для ролика в соцсетях, возбудили уголовное дело.