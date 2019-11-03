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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе 

Lenta.ru 22 минуты назад
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
Фото: кадр видео
В Ростове-на-Дону толпой избили мужчину, который решил подшутить над пассажирами автобуса. Видео, снятое одним из очевидцев произошедшего, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Алексей Синельников.
Инцидент произошел днем в понедельник, 28 октября, на проспекте Королева. Притворившись террористом, мужчина бросил в салон автобуса, следовавшего по маршруту № 18, черный пакет с плиткой и крикнул: «Аллаху Акбар!», пишет «Блокнот Ростов-на-Дону», ссылаясь на свидетелей.
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Ранее в июле на российских студентов, инсценировавших вооружение ограбление кафе в Ангарске для ролика в соцсетях, возбудили уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Алексей Синельников , Блокнот.ру
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