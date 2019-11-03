Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести

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Главу центра «Э» по Ингушетии могли убить из-за кровной мести 

Ura.Ru 28 минут назад
Убийство главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве могло произойти на почве кровной мести. Такую версию в разговоре с «URA.RU» озвучил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
«Кровная месть вполне возможна, поскольку она до сих пор существует в Ингушетии. В Чечне это искоренено благодаря личному контролю [главы республики] Рамзана Кадырова, а в Ингушетии такого гаранта нет», — рассказал Курбанов.
Главу ингушского Центра «Э» расстреляли в Москве
По его словам, в кавказском обществе один раз нанесенная обида или совершенное преступление не имеют срока давности, и последствия могут появиться через 10-15 лет в виде кровной мести.
По неподтвержденной информации, у Эльджаркиева могли быть конфликты с влиятельным религиозным обществом в Ингушетии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Курбанов отметил, что у групп на Кавказе есть возможность организовать убийство в другом регионе.
«Мне кажется, политические группы влияния, завязанные на тайповой [родовой] связи, достаточно сильны. Сегодня кавказцы живут по всей России, и у каждой группы влияния в Ингушетии, Дагестане или Кабардино-Балкарии есть возможность убивать своих противников и оппонентов даже в Москве», — пояснил он.
Неизвестный напал на главу центра «Э» по Ингушетии и его брата в Москве 2 ноября. Он произвел несколько выстрелов в упор, после чего скрылся. В Следственном комитете заявили, что расследование находится на контроле Центрального аппарата СК. Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору).
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Теги:
Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Руслан Курбанов , СКР , Институт востоковедения , Интерфакс , Москва , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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