Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести

Главу центра «Э» по Ингушетии могли убить из-за кровной мести

«Кровная месть вполне возможна, поскольку она до сих пор существует в Ингушетии. В Чечне это искоренено благодаря личному контролю [главы республики] Рамзана Кадырова, а в Ингушетии такого гаранта нет», — рассказал Курбанов.

По его словам, в кавказском обществе один раз нанесенная обида или совершенное преступление не имеют срока давности, и последствия могут появиться через 10-15 лет в виде кровной мести.

По неподтвержденной информации, у Эльджаркиева могли быть конфликты с влиятельным религиозным обществом в Ингушетии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Курбанов отметил, что у групп на Кавказе есть возможность организовать убийство в другом регионе.

«Мне кажется, политические группы влияния, завязанные на тайповой [родовой] связи, достаточно сильны. Сегодня кавказцы живут по всей России, и у каждой группы влияния в Ингушетии, Дагестане или Кабардино-Балкарии есть возможность убивать своих противников и оппонентов даже в Москве», — пояснил он.