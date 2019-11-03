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СК сообщил о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э» 

РИА Новости 29 минут назад
В раскрытии убийства Эльджаркиева появился прогресс
Фото: ТАСС
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", — сказала она.
Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, добавила Петренко.
Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.
Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , СКР , МВД , Республика Ингушетия
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