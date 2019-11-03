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СМИ узнали о детальном планировании убийства Ибрагима Эльджаркиева 

Говорит Москва 34 минуты назад
СМИ узнали о детальном планировании убийства Эльджаркиева
Фото: МВД России по Республике Ингушетия
Преступники готовились к этому несколько недель, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Они изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве у брата», — рассказал собеседник агентства.
Следователи рассматривают несколько версий убийства главы центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии. Это служебная деятельность погибшего правоохранителя и месть со стороны экстремистских групп республики, а также личные мотивы. Источник также добавил, что сотрудникам СКР удалось отследить сигналы мобильных телефонов в момент преступления.
Ибрагим Эльджаркиева и его брат Ахмед были расстреляны накануне на улице Академика Анохина в Москве. Ранее источник ТАСС сообщил, что следователи проверяют на причастность к убийству девять человек.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Москва
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