СМИ узнали о детальном планировании убийства Эльджаркиева

СМИ узнали о детальном планировании убийства Ибрагима Эльджаркиева

Преступники готовились к этому несколько недель, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Они изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве у брата», — рассказал собеседник агентства.

Следователи рассматривают несколько версий убийства главы центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии. Это служебная деятельность погибшего правоохранителя и месть со стороны экстремистских групп республики, а также личные мотивы. Источник также добавил, что сотрудникам СКР удалось отследить сигналы мобильных телефонов в момент преступления.

Ибрагим Эльджаркиева и его брат Ахмед были расстреляны накануне на улице Академика Анохина в Москве. Ранее источник ТАСС сообщил, что следователи проверяют на причастность к убийству девять человек.