Склад AliExpress сгорел под Москвой

Сгоревший в Жуковском склад принадлежал AliExpress

Склад, который загорелся в подмосковном Жуковском , принадлежит компании AliExpress, сообщают СМИ.

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В Жуковском горит склад на площади 1,75 тыс. "квадратов": https://t.co/07f6qDSaXP pic.twitter.com/KGssEig9om— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 ноября 2019 г. По последним данным, внутри здания никого не было, никто не пострадал, сообщает «Пятый канал».

Напомним, склад в Жуковском горел на площади 3,5 тыс. квадратных метров, частично обрушились конструкции здания.

По последним данным, горение на складе ликвидировано, передает ТАСС. Источник агентства также подтверждает, что на складе хранились товары одного из онлайн-магазинов.