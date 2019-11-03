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На западе Москвы до смерти избили 83-летнюю старушку 

Газета.Ru 30 минут назад
83-летнюю старушку до смерти избили в Москве
Фото: Depositphotos
Стражи порядка нашли в квартире на западе Москвы тело 83-летней пенсионерки, которую избили до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.
Как стало известно, преступление случилось на Филевском бульваре в пятницу, 1 ноября.
Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался неработающий 32-летний мужчина.
По версии правоохранительных органов, между ним и женщиной случился конфликт, следствием которого стало убийство пожилого человека.
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Теги:
Происшествия , Москва
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