83-летнюю старушку до смерти избили в Москве

Стражи порядка нашли в квартире на западе Москвы тело 83-летней пенсионерки, которую избили до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.
Как стало известно, преступление случилось на Филевском бульваре в пятницу, 1 ноября.
Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался неработающий 32-летний мужчина.
По версии правоохранительных органов, между ним и женщиной случился конфликт, следствием которого стало убийство пожилого человека.