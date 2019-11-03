СМИ узнали детали убийства главы центра «Э» Ингушетии в Москве

Ибрагима Эльджаркиева и его брата расстрелял неизвестный накануне вечером на улице Академика Анохина.

Как передаёт РЕН ТВ, киллер поджидал братьев во дворе дома, куда они приехали на машине. Преступник выстрелил в Эльджаркиева пять раз, ещё четыре пули попали в его брата Ахмеда. От полученных ранений оба скончались на месте. В автомобиле находился ещё один человек — бизнесмен Гурсман Сапралиев, ему удалось выжить.

По некоторым данным, убийство связано с профессиональной деятельностью Эльджаркиева. Полицейский приехал в командировку в Москву для защиты фигуранта уголовного дела.

Позже оперативники обнаружили машину, на которой якобы скрылся подозреваемый. Владелец автомобиля рассказал, что не имеет отношения к преступлению, его машина весь вечер стояла на парковке, что подтверждают данные спутниковой сигнализации.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что преступник мог уехать из Москвы.