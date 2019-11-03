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СМИ узнали детали убийства главы центра «Э» Ингушетии в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Ибрагима Эльджаркиева и его брата расстрелял неизвестный накануне вечером на улице Академика Анохина.
Как передаёт РЕН ТВ, киллер поджидал братьев во дворе дома, куда они приехали на машине. Преступник выстрелил в Эльджаркиева пять раз, ещё четыре пули попали в его брата Ахмеда. От полученных ранений оба скончались на месте. В автомобиле находился ещё один человек — бизнесмен Гурсман Сапралиев, ему удалось выжить.
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По некоторым данным, убийство связано с профессиональной деятельностью Эльджаркиева. Полицейский приехал в командировку в Москву для защиты фигуранта уголовного дела.
Позже оперативники обнаружили машину, на которой якобы скрылся подозреваемый. Владелец автомобиля рассказал, что не имеет отношения к преступлению, его машина весь вечер стояла на парковке, что подтверждают данные спутниковой сигнализации.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что преступник мог уехать из Москвы.
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Теги:
Происшествия , Видео , Москва , Республика Ингушетия
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