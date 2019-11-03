Стали известны подробности убийства главы ЦПЭ Ингушетии

Сотрудники центрального аппарата СК займутся расследованием убийства главы ЦПЭ Ингушетии в Москве

«2 ноября на дворовой территории по ул. академика Анохина в Москве неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Погибшим оказался Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович, который являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат 1988 г. рождения», — рассказала С. Петренко.

Она отметила, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).