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Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе 

Рамблер + ещё 5 17 минут назад
В России стало смертельно опасно работать кондуктором в общественном транспорте. Нападения на билетеров происходят с пугающей регулярностью. Сегодня в Екатеринбурге полицейские силы начали розыск пассажира, до потери сознания избившего кондуктора в салоне автобуса. Об этом сообщает издание Е1.ru.
Инцидент произошел в городском автобусе №25, на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Нападение зафиксировали камеры наблюдения, установленные в салоне. На кадрах видно, что сначала между кондуктором и агрессивным пассажиром начался спор по поводу оплаты проезда. Сторону безбилетника заняли девушка и другой мужчина.
В итоге троица покинула автобус, однако затем пассажир в белой куртке вернулся и атаковал кондуктора. Он схватил работника Гортранса за шею и несколько раз ударил в лицо и живот. Затем дебошир сбежал.
23-летний кондуктор потерял сознание, его пришлось отвезти в 23-ю городскую больницу.
Позже водитель автобуса пояснил полиции, что все три пассажира были пьяны.
Органы начали проверку.
«Полицейские устанавливают личности и местонахождение как подозреваемого, так и двоих его товарищей», — заявили в полиции.
Нападения на кондукторов в России стали регулярными, превратив эту профессию в одну из самых опасных. Так, 2 октября «Рамблер» сообщал, что во Владивостоке металлическим прутом насмерть забили женщину-кондуктора трамвая.
Комментарии7 
Теги:
Происшествия , Видео , Другое , Екатеринбург
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