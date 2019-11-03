Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе

России стало смертельно опасно работать кондуктором в общественном транспорте. Нападения на билетеров происходят с пугающей регулярностью. Сегодня в Екатеринбурге полицейские силы начали розыск пассажира, до потери сознания избившего кондуктора в салоне автобуса. Об этом сообщает издание Е1.ru

Инцидент произошел в городском автобусе №25, на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Нападение зафиксировали камеры наблюдения, установленные в салоне. На кадрах видно, что сначала между кондуктором и агрессивным пассажиром начался спор по поводу оплаты проезда. Сторону безбилетника заняли девушка и другой мужчина.

В итоге троица покинула автобус, однако затем пассажир в белой куртке вернулся и атаковал кондуктора. Он схватил работника Гортранса за шею и несколько раз ударил в лицо и живот. Затем дебошир сбежал.

23-летний кондуктор потерял сознание, его пришлось отвезти в 23-ю городскую больницу.

Позже водитель автобуса пояснил полиции, что все три пассажира были пьяны.

Органы начали проверку.

«Полицейские устанавливают личности и местонахождение как подозреваемого, так и двоих его товарищей», — заявили в полиции.