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Камеры сняли, как убийцы начальника центра «Э» по Ингушетии бросили машину 

РИА Новости 9 минут назад
Машина убийц начальника центра «Э» попала на видео
Фото: ТАСС
Убийцы начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата бросили машину, на которой передвигались, вскоре после расстрела, передает РЕН ТВ.
Преступники оставили иномарку недалеко от места убийства — в районе проспекта Вернадского на юго-западе Москвы.
Телеканал уточняет, что автомобиль оформлен на столичную компанию "Сателлит ИТ".
Двойное убийство в Москве
Эльджаркиева и его брата застрелили накануне вечером на улице Академика Анохина. Как сообщил источник РИА Новости, преступник произвел не менее четырех выстрелов.
В столице ввели спецплан для поимки подозреваемых. По предварительной информации, они скрылись на черном Volkswagen или BMW.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве. Допрашиваются очевидцы.
В январе на руководителя центра "Э" уже совершали покушение. Неизвестные обстреляли его автомобиль. Эльджаркиев не пострадал, были ранены двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. Один из полицейских на следующий день умер в больнице.
По информации МВД по Ингушетии, обстрел совершили неустановленные лица, которые передвигались на машине "Лада-Гранта".
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , РЕН ТВ , Республика Ингушетия
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