Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллеги убитого главы ингушского центра «Э» выступили с обращением 

Lenta.ru + ещё 13 25 минут назад
Коллеги главы ингушского центра «Э» выступили с обращением
Фото: РИА Новости
Полицейские Ингушетии записали видеообращения после гибели начальника центра по противодействию экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен в Москве. Ролики опубликованы на сайте МВД республики.
Оперуполномоченный ЦПЭ, подполковник полиции Андрей Барабанов заявил, что Эльджаркиев был грамотным, хорошим руководителем, и его гибель — это сильный удар по МВД, от которого нескоро оправятся. Полицейский выразил соболезнование родным Эльджаркиева и пожелал его матери терпения.
«Чем сможем, мы обязательно будем оказывать помощь. Ни ее, ни братьев не оставим», — заявил подполковник.
Оперуполномоченный Управления уголовного розыска, майор полиции Саварбек Ахильгов назвал погибшего достойным офицером и надежным другом. Убийство Эльджаркиева — подлое преступление, которое не останется безнаказанным, добавил он.
Начальник отдела ЦПЭ, майор полиции Андрей Овада заявил, что убийство Эльджаркиева стало потерей для всего личного состава, и те лица, которые совершили преступление, ответят по всей строгости закона.
Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью погибшего. Следователи заявили, что установили круг подозреваемых.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
Последние новости
Российский боксер Ковалев проиграл Альваресу и лишился чемпионского пояса Российский боксер Ковалев проиграл Альваресу и лишился чемпионского пояса Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э» Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э» Стало известно о побеге Бабченко с Украины Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , Убийство , Андрей Барабанов , Москва , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На юге России может открыться купальный сезон
На юге России может открыться купальный сезон 20
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса 482
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию 20
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе 27
Вечеринка подростков закончилась смертью
Вечеринка подростков закончилась смертью 1
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
00:15
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Политика
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
01:12
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
Происшествия
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
05:52
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
Общество
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
07:40
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
Происшествия
Ботинки оскорбили чувства верующих
00:37
Ботинки оскорбили чувства верующих
Общество
«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю
00:49
«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю
Шоу-бизнес
Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе
01:24
Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе
Происшествия Другое
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
03:38
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение